Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Россию погубят не американцы или англичане. Россию уничтожат мигранты!

Россию погубят не американцы или англичане. Россию уничтожат мигранты!

# Чернильница Следственный Комитет оказался не очень толерантен в отношении мигрантов Всех приветствую на своем скромном канале.

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Комментарии
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Е Ва
люди, которые не восстанавливают свою страну, чужую могут только разрушить
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3 д.
Михаил Еграшин
Мне больше другая байка про инотруженников нравится. Работали в России трое китайцев. Однажды они чего-то не поделили, двое зарезали третьего и тихой сапой свалили к себе на фатерлянд. Наши следаки огорчились, очередной висяк, но для отчетности послали запрос, со в семи подробностями, в китайское посольство/консульство. Каково было их удивление, не минуло и полгода, приходит ответное письмо с вензелями и иероглифами: &quot;Спасибо русские братья! Мы этих козлов поймали, и уже расстреляли.&quot;. А у нас бы лет 8-10 получили.
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1 д.
вд
валерий двойнишников
Прав автор...мигранты и капитализм погубят Россию.,&#39; как в 1905 году.
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1 д.

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