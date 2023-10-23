# Чернильница Следственный Комитет оказался не очень толерантен в отношении мигрантов Всех приветствую на своем скромном канале.
Россию погубят не американцы или англичане. Россию уничтожат мигранты!
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Е Ва
люди, которые не восстанавливают свою страну, чужую могут только разрушить
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3 д.
Михаил Еграшин
Мне больше другая байка про инотруженников нравится. Работали в России трое китайцев. Однажды они чего-то не поделили, двое зарезали третьего и тихой сапой свалили к себе на фатерлянд. Наши следаки огорчились, очередной висяк, но для отчетности послали запрос, со в семи подробностями, в китайское посольство/консульство. Каково было их удивление, не минуло и полгода, приходит ответное письмо с вензелями и иероглифами: "Спасибо русские братья! Мы этих козлов поймали, и уже расстреляли.". А у нас бы лет 8-10 получили.
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1 д.
вд
валерий двойнишников
Прав автор...мигранты и капитализм погубят Россию.,' как в 1905 году.
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1 д.
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