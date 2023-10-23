Россию погубят не американцы или англичане. Россию уничтожат мигранты!

Михаил Еграшин

Мне больше другая байка про инотруженников нравится. Работали в России трое китайцев. Однажды они чего-то не поделили, двое зарезали третьего и тихой сапой свалили к себе на фатерлянд. Наши следаки огорчились, очередной висяк, но для отчетности послали запрос, со в семи подробностями, в китайское посольство/консульство. Каково было их удивление, не минуло и полгода, приходит ответное письмо с вензелями и иероглифами: "Спасибо русские братья! Мы этих козлов поймали, и уже расстреляли.". А у нас бы лет 8-10 получили.