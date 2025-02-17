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Царьград

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Большая угроза с моря: Враг ударил по России 90 дронами и ракетой "Нептун-МД". Но просчитался

Большая угроза с моря: Враг ударил по России 90 дронами и ракетой "Нептун-МД". Но просчитался

Минувшей ночью русская ПВО сбила 90 украинских дронов, сообщило Минобороны России. Больше всего — 38 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

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