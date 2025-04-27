Майкла Портера могут дисквалифицировать на 5-й матч серии с «Клипперс»

«Денвер» вырвал победу в четвертом матче серии против «Клипперс» благодаря данку Аарона Гордона под сирену – 101:99 В конце второй четверти между командами произошла потасовка, в результате которой шесть игроков были наказаны техническими фолами.
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