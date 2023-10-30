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"Поднять рождаемость в стране". В Госдуме придумали необычный способ – подробности

"Поднять рождаемость в стране". В Госдуме придумали необычный способ – подробности

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Сегодня в "Известиях" попалась новость о том, что группа депутатов Госдумы предложила ограничить выдачу материнского капитала на первого ребенка возрастом женщины – до 25-30 лет.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Это верно ,депутаты СССР ничего не разрабатывали,они просто поднимали руки.Нынешние вообще не появляются на заседаниях парламента,они назначают одного депутата чтобы он нажимал кнопки отсутствующих.На прошлой неделе в парламенте стоял вопрос  о тех кто систематически прогуливает заседания,ничего не решили ,а ведь стоял рассматривался основной документ РФ Бюджет на 2024 год.То есть эффективность никакая
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1 д.
Людмила Свириденко
Вот читаешь эти новости: про мигрантов, которые пристают к малолетним, про мат. капитал, про олигархов и артистическую сволочь, и начинаешь понимать, в каком ублюдочном государстве ты живёшь. А мы ещё над Байденом смеемся. Наша-то власть лучше, что ли?
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1 д.
Регина Толстоброва
Не кому рожать скоро будет. мужики всех девочек перенасилуют. Да и убивают детей много. Просто ужас.
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1 д.

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