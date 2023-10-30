"Поднять рождаемость в стране". В Госдуме придумали необычный способ – подробности

Аким Воземчук Это верно ,депутаты СССР ничего не разрабатывали,они просто поднимали руки.Нынешние вообще не появляются на заседаниях парламента,они назначают одного депутата чтобы он нажимал кнопки отсутствующих.На прошлой неделе в парламенте стоял вопрос о тех кто систематически прогуливает заседания,ничего не решили ,а ведь стоял рассматривался основной документ РФ Бюджет на 2024 год.То есть эффективность никакая

Людмила Свириденко Вот читаешь эти новости: про мигрантов, которые пристают к малолетним, про мат. капитал, про олигархов и артистическую сволочь, и начинаешь понимать, в каком ублюдочном государстве ты живёшь. А мы ещё над Байденом смеемся. Наша-то власть лучше, что ли?