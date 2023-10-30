ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Сегодня в "Известиях" попалась новость о том, что группа депутатов Госдумы предложила ограничить выдачу материнского капитала на первого ребенка возрастом женщины – до 25-30 лет.
"Поднять рождаемость в стране". В Госдуме придумали необычный способ – подробности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аким Воземчук
Это верно ,депутаты СССР ничего не разрабатывали,они просто поднимали руки.Нынешние вообще не появляются на заседаниях парламента,они назначают одного депутата чтобы он нажимал кнопки отсутствующих.На прошлой неделе в парламенте стоял вопрос о тех кто систематически прогуливает заседания,ничего не решили ,а ведь стоял рассматривался основной документ РФ Бюджет на 2024 год.То есть эффективность никакая
Ответить
1 д.
Людмила Свириденко
Вот читаешь эти новости: про мигрантов, которые пристают к малолетним, про мат. капитал, про олигархов и артистическую сволочь, и начинаешь понимать, в каком ублюдочном государстве ты живёшь. А мы ещё над Байденом смеемся. Наша-то власть лучше, что ли?
Ответить
1 д.
Регина Толстоброва
Не кому рожать скоро будет. мужики всех девочек перенасилуют. Да и убивают детей много. Просто ужас.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии