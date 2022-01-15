Закон и Порядок

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Порошенко: Я человек, который спас Украину

Порошенко: Я человек, который спас Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко недавно пообещал вернуться на родину 17 января. В свою очередь, его верные сторонники собираются встречать «лидера нации» у трапа самолета в Борисполе и защитить его от «произвола диктаторского режима».

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