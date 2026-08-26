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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэм О’Райлли – лучший проспект «Тампы» по версии сайта НХЛ. Итан Готье – 2-й, Раутиайнен – 4-й

Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-5 лучших проспектов « Тампы ».  Список выглядит так: 1. н Сэм О’Райлли, 20 лет.

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