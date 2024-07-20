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Закон и Порядок

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Русским людям наврали, но так, что не подкопаешься: Вскрылся хитрый финт ВЦИОМ

Русским людям наврали, но так, что не подкопаешься: Вскрылся хитрый финт ВЦИОМ

Хотел написать комментарий, но без нецензурщины ни как не получается. Русским людям наврали по поводу мигрантов, но так, что не подкопаешься.

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Комментарии
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Юлия Кахичко
Вы доверяете ВЦИОМу?
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16 час.
Сергей С
Управляющий орган ВЦИОМ - Совет директоров, куда входят представители Министерства труда и социального развития РФ, Министерства имущественных отношений РФ и Администрации Президента РФ.
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16 час.
Татьяна Кибишева
Что Росстат, что ВЦИОМ - верить нельзя, либо ложь, либо провокационные вопросы, ответы на которые используют в своих интересах.
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13 час.

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