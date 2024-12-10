Американский сенатор призвал ввести режим ЧС из-за наплыва неизвестных дронов

Американский сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим ЧС для запрета использования дронов на фоне множества сообщений о неизвестных летательных аппаратах, которые были замечены над территорией штата в последние несколько недель.
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