Чернышенко рассказал о возвращении в Москву севшего в Минводах борта делегации РФ

Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который направлялся в Катар, однако приземлился в Минеральных водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, вернется в Москву.
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