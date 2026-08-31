Эпоха "зарплатной гонки" заканчивается: почему работодатели больше не готовы платить за лояльность.

Еще год назад рынок труда в России напоминал аукцион: компании в панике перекупали друг у друга сотрудников, предлагая всё более высокие оклады, лишь бы закрыть критические вакансии.
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