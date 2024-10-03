Вознаграждение за заботу: супруги и дети пенсионеров смогут воспользоваться льготой с 1 октября Ольга БезродняяПенсионеры, у которых есть трудоспособные дети или супруги, теперь смогут получить компенсацию за их лечение в виде налогового вычета.