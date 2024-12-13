Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии раскритиковали допуск россиян в письме к World Aquatics

Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии направили письмо в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics), в котором высказали резкое недовольство допуском россиян к чемпионату мира на короткой воде в Будапеште.
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