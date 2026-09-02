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Царьград

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Суд приговорил виновных в смерти Ерошевича к 8-11 годам колонии

Суд приговорил виновных в смерти Ерошевича к 8-11 годам колонии

В Щелкове суд дал от 8 до 11 лет колонии обвиняемым в избиении до смерти футболиста Ерошевича. Четверых участников задержали, пятый объявлен в международный розыск.

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