Магистратура РАНХиГС – это шаг в высшие управленческие структуры

В ходе онлайн-конференции ИА AmurMedia "Магистратура в ДВИУ РАНХиГС. Открой двери для успешной карьеры" представители и партнеры вуза поделились, почему банкиры, бизнесмены и те, кто хотят из простого технаря сделать карьеру до начальника, приходят за высшим образованием именно к ним.