В Иванове в День защиты детей представители УМВД региона посетили своих подшефных из детского дома «Родничок»

В День защиты детей сотрудники отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, вместе со специалистами кинологической службы, навестили малышей из подшефного детского дома «Родничок».
В День защиты детей сотрудники отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, вместе со специалистами кинологической службы, навестили малышей из подшефного детского дома «Родничок».
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