В силу удара: сможет ли Павлович стать временным чемпионом UFC

Город — Нью-Йорк. Площадка — легендарный «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 12 ноября. Рано утром по московскому времени там произойдет историческое для российских ММА событие: Сергей Павлович выйдет в клетку против британца Тома Аспиналла — будут биться за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.