В ассоциации рыбопромышленников предупредили о вреде добычи золота на Камчатке для лососей

Разрешение физическим лицам добывать золото может нанести ущерб водному фонду Дальнего Востока, поскольку почти все месторождения драгоценных металлов на Камчатке совпадают с местами обитания лососей, заявил глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
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