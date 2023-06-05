Журнал «Профиль»

13 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Val Bolok
    Как всегда утрёмся.Замглавы МИД РФ В...
  • Неизвестно Неизвестно
    Сразу вспоминается Камеди Клаб "Россия, Америка, Беларусь, Армения, Грузия и НАТО в ресторане у Китая". Армения тради...В Армении считают...
  • Валентин Щербаков
    Засуньте, пиндосы, свои условия себе в задницу и получайте кайф...США заранее преду...

В ассоциации рыбопромышленников предупредили о вреде добычи золота на Камчатке для лососей

В ассоциации рыбопромышленников предупредили о вреде добычи золота на Камчатке для лососей

Разрешение физическим лицам добывать золото может нанести ущерб водному фонду Дальнего Востока, поскольку почти все месторождения драгоценных металлов на Камчатке совпадают с местами обитания лососей, заявил глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх