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Аллегри: «Чтобы гарантировать выход в плей-офф Лиги чемпионов, «Наполи» надо набрать 12 очков»

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» отметил, что неаполитанцы постараются проявить себя с лучшей стороны.

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