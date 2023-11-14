В ХМАО на новогодние каникулы упала стоимость авиабилетов на рейсы до Москвы

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы в новогодние каникулы. Покупка билетов на самолет из Сургута в одну сторону в середине праздничной недели обойдется югорчанам в 8,5 тысячи рублей.
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