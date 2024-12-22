🦆 В Керчи были найдены пострадавшие от мазута утки и лебедь Сейчас по адресу улица Береговая, 2 организовали пункт приёма пострадавших птиц.
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🦆 В Керчи были найдены пострадавшие от мазута утки и лебедь Сейчас по адресу улица Береговая, 2 организовали пункт приёма пострадавших птиц.