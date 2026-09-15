Захарова заявила об угрозе для ЗАЭС из-за новых ударов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС) создают угрозу для ядерной безопасности.
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