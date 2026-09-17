ПВО сбила четыре воздушные цели у Казачьей бухты в Севастополе

В районе Казачьей бухты при отражении атаки ВСУ на Севастополь сбиты четыре воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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