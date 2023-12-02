Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Идём до победного. Херша используют втёмную и Минска 3 точно не будет

Идём до победного. Херша используют втёмную и Минска 3 точно не будет

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня в прессе, особенно в нашей, появились многочисленные сообщения, приписываемые Сеймуру Хершу (журналист, делавший расследование по Северным Потокам).

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Комментарии
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Валерий Макаров
Комментарий космической глупости.
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3 час.
Валерий Макаров
С уверенностью полагаться на наше руководство может только очень недалекий человек.
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3 час.
Юрий Золотарев
&quot;Переговоры&quot;??? С  КЕМ???  Вся бандеровская СР-НЬ пускай дружно идёт лесом, и - прямиком НАХН!!
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31 мин.

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