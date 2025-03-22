Легендарный бар «Камин» открывается в новом формате

«Камин» — это атмосфера настоящей 5-комнатной квартиры периода 90-х и нулевых с винтажной мебелью и артефактами, куда можно попасть по звонку и где просят разуться и надеть тапочки на входе — как-никак вы в гостях, но с новыми тематическими комнатами и их жильцами: в каждой своя стилистика, предложение по напиткам и закускам.