В Кузбассе на ребенка напала стая бродячих собак: Следком возбудил уголовное дело

Как сообщили в отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 7 марта, было принято решение о возбуждении уголовного дела из-за инцидента с травмированным ребенком от нападения собаки.
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