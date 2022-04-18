Ты просто космос: поэты творческого объединения "СтихиЯ" провели "космический" вечер

Творческий вечер "Ты — космос!" прошел 14 апреля в центральной городской библиотеке. Представители творческого объединения "СтихиЯ" и гости мероприятия вспомнили о первом человеке, побывшем среди звезд, прочли стихи на эту тему.
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