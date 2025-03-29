7 полезных бытовых лайфхаков с водкой. Как распутать волосы и удалить пятна от вина

Главный русский напиток — конечно, водка. Ее преимущество не только в том, что она является отличной основой для коктейлей, но и в том, что этот напиток прекрасно справляется с многочисленными бытовыми задачами.
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