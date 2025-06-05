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Юлия Пересильд, Юлия Бордовских, Наташа Максимова, Елена Кулецкая с дочерьми на презентации санатория "Кристалл"

Юлия Пересильд, Юлия Бордовских, Наташа Максимова, Елена Кулецкая с дочерьми на презентации санатория "Кристалл"

В Москве состоялось мероприятие, приуроченное к старту продаж санатория "Кристалл" в Сочи. Гостями вечера стали Юлия Пересильд, которую подозревают в новом романе, Юлия Бордовских, Маша Фёдорова и Елена Кулецкая с двумя своими дочерьми.

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