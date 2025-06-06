По мосту в Ижевск

Ижевск по праву можно назвать городом мостов. Расширившись за 265 лет, он вобрал в свою территорию множество рек, не говоря уже о том, что сам будущий город, заводской по своей сути, возник на и благодаря реке.
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