В Барнауле на месяц ограничат движение на двух участках улиц

Водителей попросили проявлять внимательность, соблюдать требования временных дорожных знаков и ПДД В Барнауле с 25 июля по 8 сентября в связи с проведением работ по техническому перевооружению участка тепловой сети будет полностью перекрыто движение транспорта на проезде 4-м Мирном, сообщает мэрия.