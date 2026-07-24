В Барнауле на месяц ограничат движение на двух участках улиц

Водителей попросили проявлять внимательность, соблюдать требования временных дорожных знаков и ПДД В Барнауле с 25 июля по 8 сентября в связи с проведением работ по техническому перевооружению участка тепловой сети будет полностью перекрыто движение транспорта на проезде 4-м Мирном, сообщает мэрия.
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