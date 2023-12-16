Недавно американское издание The New York Times сообщило общественности, что Пентагон собирается отправить на Украину 57-летнего генерал-лейтенанта Антонио Альсона Агуто-младшего (Antonio Alzona Aguto Jr.
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