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Экс-сотрудник ЦРУ: Отправка на Украину генерала армии США не поможет ВСУ в противостоянии с ВС РФ

Экс-сотрудник ЦРУ: Отправка на Украину генерала армии США не поможет ВСУ в противостоянии с ВС РФ

Недавно американское издание The New York Times сообщило общественности, что Пентагон собирается отправить на Украину 57-летнего генерал-лейтенанта Антонио Альсона Агуто-младшего (Antonio Alzona Aguto Jr.

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