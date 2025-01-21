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Россиянина приговорили к десяти годам колонии за изнасилование и разбой

Россиянина приговорили к десяти годам колонии за изнасилование и разбой

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к десяти годам за изнасилование и разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

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