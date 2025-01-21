Россиянина приговорили к десяти годам колонии за изнасилование и разбой

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к десяти годам за изнасилование и разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии