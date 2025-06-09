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Царьград

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Подполье: Армия России лишила ВСУ авиабазы с самолётами и дальнобойными ракетами

Подполье: Армия России лишила ВСУ авиабазы с самолётами и дальнобойными ракетами

Удар ВС России уничтожил авиабазу в Ровненской области.Русские бойцы уничтожили авиабазу ВСУ в Ровненской области.

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