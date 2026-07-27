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Россия атаковала несколько регионов Украины и отрезает ВСУ от снабжения. Под удар попали оружейные предприятия

Россия атаковала несколько регионов Украины и отрезает ВСУ от снабжения. Под удар попали оружейные предприятия

Вооруженные силы (ВС) России поразили цели в нескольких регионах Украины в ночь на 27 июля. Под удар попали объекты в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.

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