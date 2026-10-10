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ФедералПресс

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Испания и Греция отказали Украине в поставках просроченных ракет

Испания и Греция отказали Украине в поставках просроченных ракет

ЛОНДОН, 10 октября, ФедералПресс. По данным британской газеты The Telegraph, представители НАТО и Европейского союза пытаются добиться от Греции и Испании передачи Украине ракет‑перехватчиков PAC‑2, у которых истекает срок годности.

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