К чему бы это? Президент Тайваня внезапно вспомнил о договорах династии Цин с Российской империей

Reuters приводит слова президента Китайской Республики (Тайвань) Лай Циндэ, согласно которому, если претензии КНР на Тайвань касаются территориальной целостности, то Пекин также должен предложить России вернуть назад часть территории, переданной российским царям в 19 веке последней китайской династией Цин.
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