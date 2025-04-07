Дипломат Ульянов: отсутствие Евросоюза на переговорах по Украине было неизбежным

Отсутствие Евросоюза на переговорах по урегулированию украинского конфликта было неизбежным. На это указал в своем Telegram-канале Михаил Ульянов, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене.
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