Эксперт Пестриков рассказал, как правильно подготовить машину к зиме

Учёный Пермского Политеха рассказал URA.RU, когда менять шины, дворники и омывающую жидкость, как проверить аккумулятор, отопительную систему, свечи, масло и тормоза, а также как защитить кузов от ржавчины и что положить в аварийный набор.
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