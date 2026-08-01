Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 914 подписчиков

Рукопожатие Москве и помощь Киеву: арифметика азербайджанской политики

Рукопожатие Москве и помощь Киеву: арифметика азербайджанской политики

Аргументы недели Рукопожатие Москве и помощь Киеву: арифметика азербайджанской политики Азербайджан продолжает делать неоднозначные шаги, которые трудно вписать в риторику о «стратегическом партнёрстве» и недавно нормализовавшихся отношениях с Москвой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Бродовщук
Противно всё это.
Ответить
1 м.
Игорь Кузнецов
Вопрос в том - эти &quot;40 тоннами оборудования&quot; были оплачены киевским режимом или это &quot;гуманитарные поставки&quot;. И  что там конкретно - какое &quot;оборудование&quot;. Дипломатические заверения и слова Алиева: &quot;«Мы ценим отношения с Россией. Вы отметили сложности, мы все о них знаем. Но важно, что этот процесс остался уже позади», касаются инцидента с крушением самолета AZAL под Актау. А что он должен был сказать на V Шушинском глобальном медиафоруме?  Для обеих сторон сейчас важнее стабильность на Южном Кавказе и сохранение транспортных коридоров.
Ответить
1 м.
Александр Пятнистый
Не вижу проблем. Азеров предупредить, что их грузы-законная цель наших ракет. Параллельно с этим нужно в очередной раз провести чистку по России от азеров. Быстро возьмутся за ум, носатые
Ответить
1 м.