Аргументы недели Рукопожатие Москве и помощь Киеву: арифметика азербайджанской политики Азербайджан продолжает делать неоднозначные шаги, которые трудно вписать в риторику о «стратегическом партнёрстве» и недавно нормализовавшихся отношениях с Москвой.
Рукопожатие Москве и помощь Киеву: арифметика азербайджанской политики
Комментарии
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Ольга Бродовщук
Противно всё это.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Вопрос в том - эти "40 тоннами оборудования" были оплачены киевским режимом или это "гуманитарные поставки". И что там конкретно - какое "оборудование". Дипломатические заверения и слова Алиева: "«Мы ценим отношения с Россией. Вы отметили сложности, мы все о них знаем. Но важно, что этот процесс остался уже позади», касаются инцидента с крушением самолета AZAL под Актау. А что он должен был сказать на V Шушинском глобальном медиафоруме? Для обеих сторон сейчас важнее стабильность на Южном Кавказе и сохранение транспортных коридоров.
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1 м.
Александр Пятнистый
Не вижу проблем. Азеров предупредить, что их грузы-законная цель наших ракет. Параллельно с этим нужно в очередной раз провести чистку по России от азеров. Быстро возьмутся за ум, носатые
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1 м.
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