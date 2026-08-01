Игорь Кузнецов

Вопрос в том - эти "40 тоннами оборудования" были оплачены киевским режимом или это "гуманитарные поставки". И что там конкретно - какое "оборудование". Дипломатические заверения и слова Алиева: "«Мы ценим отношения с Россией. Вы отметили сложности, мы все о них знаем. Но важно, что этот процесс остался уже позади», касаются инцидента с крушением самолета AZAL под Актау. А что он должен был сказать на V Шушинском глобальном медиафоруме? Для обеих сторон сейчас важнее стабильность на Южном Кавказе и сохранение транспортных коридоров.