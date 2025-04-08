Гости Байконура поприветствовали экипаж корабля «Союз МС-27» перед стартом

Туристы, посетившие космодром Байконур, 8 апреля поприветствовали перед стартом членов экипажа космического корабля «Союз МС-27», в состав которого входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джонатан Ким.