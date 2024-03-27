Золотов пообещал отомстить за любое покушение на Россию и ее граждан

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов ведомства с Днем войск национальной гвардии, отметив, что личный состав войск ведомства будет мстить за всякое покушение на Россию и ее граждан.
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