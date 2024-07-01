Булыкин заявил, что защитнику Митаю будет тяжело в "Локомотиве"

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что албанский защитник Марио Митай заслуженно не попадает в основной состав "железнодорожников", и опроверг слова отца футболиста о том, что Митаю якобы не доверяют в команде.