Российские войска уничтожили украинский ракетный полигон и ЗРК NASAMS

«Цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены», — говорится в официальном заявлении ведомства. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, для нанесения удара по указанным целям было использовано высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты.