Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Депутат Цырдя рассказал о наглой агитации Кишенева перед еврореферендумом

Депутат Цырдя рассказал о наглой агитации Кишенева перед еврореферендумом

Власти Молдавии применили весь свой административный ресурс, чтобы убедить жителей страны в необходимости проголосовать за вступление в Европейский союз на референдуме, которые планируется провести осенью.

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