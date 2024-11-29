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За красивую жизнь звёзд заплатите вы - из личного кармана. Смета доходов, о которой не говорят вслух

За красивую жизнь звёзд заплатите вы - из личного кармана. Смета доходов, о которой не говорят вслух

За красивую жизнь звёзд заплатите вы, граждане России. Причём из личного кармана. Ведь речь идёт о финансовых потоках в сфере культуры.

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