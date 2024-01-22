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Бывший замглавы Соликамска, уволившийся после коммунальной аварии, нашел новую работу

Бывший замглавы Соликамска, уволившийся после коммунальной аварии, нашел новую работу

Он стал директором по безопасности на местном предприятии.Андрей Швецов, который ранее занимал должность заместителя главы Соликамского городского округа, трудоустроился в ОАО «Соликамский магниевый завод».

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