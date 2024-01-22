Бывший замглавы Соликамска, уволившийся после коммунальной аварии, нашел новую работу

Он стал директором по безопасности на местном предприятии.Андрей Швецов, который ранее занимал должность заместителя главы Соликамского городского округа, трудоустроился в ОАО «Соликамский магниевый завод».
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