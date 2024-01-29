Санкционный бумеранг: Германия теряет промышленность

Промышленные предприятия, основа процветания Германии, всё активнее уходят из неё в другие страны. О том, как в угоду политическим амбициям происходит деиндустриализация страны, отказавшейся от российских нефти и газа, Александр фон Бисмарк поговорил с аналитиком компании HKCM Филипом Хопфом.