Промышленные предприятия, основа процветания Германии, всё активнее уходят из неё в другие страны. О том, как в угоду политическим амбициям происходит деиндустриализация страны, отказавшейся от российских нефти и газа, Александр фон Бисмарк поговорил с аналитиком компании HKCM Филипом Хопфом.
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