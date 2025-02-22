Volkswagen Jetta возвращается в Россию как Jetta VA7. Машину оценили в 2,7 млн рублей

Jetta VA7 — последняя новинка совместного бренда FAW и Volkswagen. В Китае продажи седана только-только стартовали, но уже сейчас машину можно заказать в России: продавец из Кемерово готов поставить седан под заказ за 60 дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии