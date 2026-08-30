Топовый камерофон Honor Magic 9 получит зарядку 100 Вт и камеры на 200 Мп

Презентация 28 сентября Серия Honor Magic 9 приближается к премьере: сразу две модели нового флагмана прошли сертификацию в Китае, подтвердив поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым