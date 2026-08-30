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Топовый камерофон Honor Magic 9 получит зарядку 100 Вт и камеры на 200 Мп

Топовый камерофон Honor Magic 9 получит зарядку 100 Вт и камеры на 200 Мп

Презентация 28 сентября Серия Honor Magic 9 приближается к премьере: сразу две модели нового флагмана прошли сертификацию в Китае, подтвердив поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт.

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