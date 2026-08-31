Почему владельцы продают Geely Monjaro после года эксплуатации: разбираю реальные причины

Ситуация на российском автомобильном рынке порой напоминает детективную историю. Когда видишь, что популярная модель буквально заполонила вторичный рынок, невольно начинаешь искать скрытые причины.
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